Escolas do Grupo Ouro desfilam na segunda noite do Carnaval de Porto Alegre

Após dois anos de cancelamento em razão da pandemia, o Carnaval de Porto Alegre voltou ao Complexo Cultural do Porto Seco nesta sexta-feira (6). A noite, que iniciou com o desfile da Tribo carnavalesca os Comanches, foi a primeira dos três dias de evento. Com lotação esgotada, o público de mais de 4,6 mil pessoas ocupou os espaços e pode acompanhar, além da Tribo, mais sete escolas do Grupo Prata.

O desfile começou às 21h e terminou às 4h deste sábado (7), com a apresentação da Academia de Samba Puro. No segundo dia de desfiles, será a vez das nove escolas do Grupo Ouro desenvolverem seus enredos por 60 minutos. A primeira escola desta noite será a Fidalgos e Aristocratas, que abre as apresentações às 21h, e a última escola a desfilar será a Império da Zona Norte, que inicia sua apresentação às 6h20min de domingo (8).

Sympla Além do passaporte para as três noites, é possível adquirir ingresso somente para o desfile de sábado. Para a arquibancada coberta 2, o valor para o segundo dia do carnaval é de R$ 50,00, e a arquibancada coberta 1 tem o valor de R$ 45,00. Os ingressos, que podem ser parcelado em até 12 vezes no cartão, estão à venda pelo. Os desfiles serão transmitidos ao vivo pela plataforma Cuboplay.

Confira as escolas que passarão pelo Porto Seco neste sábado:

21h - Fidalgos e Aristocratas

22h10min - Acadêmicos de Gravataí (Gravataí)

23h20min - União da Vila do IAPI

24h30min - Império do Sol (São Leopoldo)

1h40min - Bambas da Orgia

2h50min - Estado Maior da Restinga

4h - Imperadores do Samba

5h10min - Imperatriz Dona Leopoldina

6h20min- Império da Zona Norte

Apuração

A apuração acontece na terça-feira (10) no Porto Seco, e, nesta edição, o acesso e descenso se dará da seguinte forma:

– A escola classificada em nono lugar no Grupo Ouro será rebaixada para o Grupo Prata em 2023.

– As escolas classificadas em primeiro e segundo lugares do Grupo Prata ascenderão ao Grupo Ouro em 2023.

– Não haverá descenso de escola do Grupo Prata para o Grupo Bronze.

– As escolas classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares do Grupo Bronze ascenderão ao Grupo Prata em 2023.

– As escolas classificadas em quinto e sexto lugares do Grupo Bronze não desfilarão em caráter competitivo no Carnaval Oficial de Porto Alegre pelo prazo de dois anos, podendo desfilar na categoria "convidadas".

– As escolas de samba convidadas em 2022 não serão julgadas, não acumularão pontuação e também não haverá avaliação e competição na categoria Tribo Carnavalesca.