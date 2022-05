Metallica faz show grandioso, mas com momentos de piloto automático em Porto Alegre

Ter um dos colossos do rock pesado mundial em sua cidade é sempre um acontecimento. Porto Alegre sem dúvida viveu, na noite da última quinta-feira, um desses momentos especiais - e está claro que o show do Metallica na área externa da Fiergs, com 40 mil pessoas presentes, já entrou para a história dos shows internacionais na Capital. A apresentação em si, porém, teve momentos de piloto automático, e o cronista estaria mentindo se não dissesse que ficou a sensação de que poderia (e deveria) ter sido ainda melhor. Foi uma longa jornada até o reencontro - tanto no que se refere aos adiamentos causados pela pandemia, que fizeram o show atrasar mais de dois anos, quanto ao esforço necessário para chegar até a Fiergs. O espaço é amplo, o que facilita a instalação de toda a estrutura necessária para um espetáculo desse porte, mas a dificuldade de acesso à região é uma constante, e superar o engarrafamento acaba sendo uma aventura à parte. Felizmente, a presença de ônibus especiais para levar e trazer fãs acabou atenuando o problema, sendo bastante elogiada pelos usuários. A abertura da noite ficou a cargo da Ego Kill Talent, que sofreu com alguns problemas de som, mas cumpriu bem seu papel de aquecer o público que ainda adentrava a Fiergs. Quase pontualmente às 19h30, os norte-americanos da Greta Van Fleet subiram ao palco. O som mostrou-se bem melhor, mas a performance não chegou a empolgar o público. Talvez o estilo mais próximo do hard rock setentista não fosse o mais adequado, ou a banda em si não fosse tão conhecida dos brasileiros, mas o fato é que os próprios músicos pareceram ter sentido a falta de resposta do público - algo simbolizado no lacônico "obrigado, boa noite" do vocalista Josh Kiszka ao final do show.

Público curtiu, mas interação ficou abaixo do esperado

Fãs registraram em seus celulares todos os movimentos da banda no palco

ANDRESSA PUFAL/JC

De qualquer modo, o motivo para todos estarem lá era outro - e a empolgação foi palpável quando, por volta das 21h10min, o telão começou a exibir imagens do filme Três homens em conflito, introduzindo a entrada do Metallica no palco. A abertura com Whiplash deu a deixa: "vocês vieram ver o show / nós somos os melhores, vocês são o resto / nós faremos isso virar realidade". Foi um começo cheio de energia para o que prometia ser um show antológico - o que se confirmou, até certo ponto, mas não na dimensão imaginada. Trata-se, sem dúvida, de um espetáculo grandioso e visualmente impactante. O palco gigantesco, marcado por imensas letras 'M' e 'A' estilizadas nos dois extremos, era impressionante mesmo que ninguém estivesse nele, e a parafernália de som e imagem não dava descanso aos sentidos. O setlist também previa uma série de pirotecnias e movimentações entre as músicas, em uma apresentação perfeitamente calculada para atingir diferentes públicos. O que não faltou foram momentos para que os inúmeros fãs registrassem imagens em seus aparelhos celulares. Essa força de atingir pessoas de todos os tipos acaba sendo, por outro lado, quase um problema, já que o público é tão heterogêneo que fica difícil mantê-lo conectado emocionalmente ao show o tempo todo. O Metallica trouxe faixas que não vinham sendo tocadas na turnê, como Harvester of sorrow e No remorse, mas boa parte da plateia pareceu indiferente a essas novidades. Moth into flame, única música do álbum Hardwired... to self destruct (2016) a ser executada, também não empolgou. Em certos momentos, uma explosão de chamas ou um efeito visual nos imensos telões recebiam uma resposta maior do que o anúncio de uma determinada música. O espetáculo acontecia no palco, os fãs assistiam na pista, mas foram poucos os momentos de genuína interação entre esses dois universos.

Músicas do auge comercial da banda foram as mais festejadas

James Hetfield (dir) parecia o mais empolgado dos músicos em cima do palco

ANDRESSA PUFAL/JC