Djavan volta a Porto Alegre com uma das últimas apresentações da turnê de 'Vesúvio'

Um dos maiores nomes da música popular brasileira, o cantor alagoano Djavan chega a Porto Alegre neste sábado para uma das últimas apresentações da turnê Vesúvio. O show acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) a partir das 21h. Ingressos (a partir de R$ 96,00) ainda podem ser adquiridos na plataforma Uhuu e, no dia do espetáculo, na bilheteria do local.

A apresentação, que passou por estados brasileiros e europeus, faz referência ao vigésimo quarto álbum do artista, que compara a força de um vulcão com a força feminina. O show promete encantar os apaixonados pela MPB sem deixar de lado as músicas que marcaram época como Se, Flor de Lis, Eu te devoro e Samurai, entre outras.

O cantor Alagoano, na estrada desde 1972, traz consigo uma banda composta por velhos companheiros como o guitarrista João Castilho e os pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, e dois músicos novos, o baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves, uma cozinha com um suingue ainda mais pop para uma de suas últimas apresentações do espetáculo. Quem assina a direção do show é o próprio compositor, o que traz à tona a verdadeira identidade das obras. O cenário é de Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato.