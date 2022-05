Evento leva música ao vivo e gratuita para área externa do Barra Shopping Sul

Nesta quinta-feira (5), das 17h às 19h30min e das 21h30min às 22h, o DJ Cainan Xavier comandará a área externa do Baixo Barra - espaço que reúne diversas opções de restaurantes gourmets no Barra Shopping Sul. O evento é gratuito e promete muito blues, rock, pop rock e eletric. Essa será a primeira data do Barra Music Sunset, que se estende também na sexta-feira (6), com música gratuita ao vivo e ao ar livre, com vista para o pôr do sol no Guaíba.