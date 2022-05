Café Fon Fon comemora 10 anos de atividade com programação artística

Há 10 anos no mercado, o Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22) comemora a partir desta quarta-feira (4) sua primeira década de atuação. Para dar início à celebração, o espaço recebe o lançamento da exposição Musas e musos, da artista visual Graça Craidy, às 19h30min. Na mostra, ela exibe 16 retratos de grandes ídolos da música nacional e internacional. Com as obras à venda, as visitações permanecem até o final de junho. No mesmo dia, Demétrio Xavier traz Cantos do Sul da Terra.

Dando sequência à programação, o músico cancionista Maninho Melo se apresenta na quinta-feira (5), às 21h, acompanhado do multi-instrumentista Gian Becker. No show, com couvert artístico de R$ 30,00, ele interpreta canções conhecidas do cenário brasileiro de variados estilos, além de se aventurar na música autoral e na cultura musical latino americana.

Na sexta-feira (6), por sua vez, é a vez de Gustavo Kraemer subir ao palco. Na ocasião, ele apresenta o pré-lançamento do seu álbum Artesã, acompanhado de Lucas Fê (bateria) e Caio Maurente (contrabaixo acústico). O show contará ainda com a participação especial do acordeonista gaúcho Gilberto Monteiro. O couvert artístico custará R$ 50,00.

Os ingressos serão limitados e as reservas antecipadas podem ser feitas pelo telefone (51) 99880-7689.