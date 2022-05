Com três dias de desfile, Carnaval de Porto Alegre volta ao Porto Seco

Depois de dois anos sem comemorar oficialmente uma das festividades mais populares do Brasil, Porto Alegre volta a realizar o tradicional Carnaval da cidade em três noites de desfile no Complexo Cultural do Porto Seco (R. Hermes de Souza, s/n). As apresentações contarão a participação de 22 escolas de samba, além da tribo Os Comanches. Com transmissão da TVE em parceria com a Cubo Play, o evento acontece na sexta (6) e no sábado (7), a partir das 21h, e no domingo (8), às 17h40min.

A primeira noite ocorrerá no mesmo dia de encerramento do South Summit, transformando a situação em uma oportunidade para que os turistas visitantes da feira de inovação e tecnologia conheçam a festa popular.

Com 50min de duração para cada um dos desfiles, o Grupo Prata será o responsável por agitar a sexta-feira. A abertura acontece com a Tribo Carnavalesca Os Comanches e segue com Unidos da Vila Mapa, Copacabana, Realeza, Praiana, Unidos de Vila Isabel (Viamão), União da Tinga e Academia de Samba Puro.

Já o Grupo Ouro se apresenta no sábado, com 60min para cada apresentação, com Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí (Gravataí), União da Vila do IAPI, Império do Sol (São Leopoldo), Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz Dona Leopoldina e Império da Zona Norte.

Para o último dia de evento, quem comanda a noite são os convidados (Filhos da Candinha, Império dos Herdeiros), com 30min de desfile para cada, e o Grupo Bronze, que dispõe de 40 min para cada escola. São elas: Cohab-Santa Rita, Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo), Unidos do Guajuviras (Canoas), Mocidade da Lomba do Pinheiro, Acadêmicos da Orgia e Filhos de Maria.