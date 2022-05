Diretamente da França, Camille Bertault realiza duas apresentações no rio Grande do Sul

Neste final de semana, a cantora, musicista e compositora francesa Camille Bertault chega ao Rio Grande do Sul para duas apresentações: uma em Porto Alegre, no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), neste sábado (7) às 21h; e outra em Canela, no restaurante 1.835 do Mirante Laje de Pedra (Rua das Flores 222), no domingo (8), às 15h.