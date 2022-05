Laboratório de Pesquisa e Montagem da Cômica Cultural revisita peça de Elias Canetti

Espetáculo assinado pelo premiado dramaturgo búlgaro Elias Canetti (prêmio Nobel de Literatura em 1981), Os Que Têm a Hora Marcada terá sessões dias 07 e 08 de maio (sábado, às 20 horas; e domingo às 19 horas) na Cia Stravaganza (Olinto de Oliveira, 68, bairro Santana). A versão dirigida por Fernando Kike Barbosa é resultado de conclusão do Laboratório de Pesquisa e Montagem 2021 da Cômica Cultural.

Com o texto desmembrado e adaptado por Barbosa para uma web-série (em função da pandemia de Covid-19), a peça- filmada em três diárias no decorrer de 2021 - estreou no final do ano passado no YouTube da Cômica Cultural. Agora, dois anos depois, o espetáculo ocorre presencialmente.

Na trama, todos sabem a hora que irão morrer. Não existe incerteza no mundo descrito por Canetti: as pessoas organizam suas vidas de acordo com o tempo que lhes é concedido, seguindo o prazo de vida inscrito em seus nomes: Dez, Vinte, Cinquenta, Oitenta...

A partir daí, a montagem apresenta como se estabelecem as relações sociais e afetivas nesse mundo robótico e previsível, onde o único mistério é a idade real das pessoas – segredo que cada um carrega numa cápsula no próprio peito. Neste universo, paira uma aura aparente de satisfação e tranquilidade. Mas o que acontece quando alguém coloca todo o sistema em questão?

A peça tem 100 minutos de duração e classificação etária a partir de 14 anos. No elenco, estão Ana Paula Assmann, Anderson Leal, Chico Marquetti, Denise Franzen, Dmitri Rodrigues, Elaine Segura, Elton Paula, Letícia Mendes, Ofélia Ferretjans, Régis Conceição e Rosângela Britto.