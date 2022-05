Theatro São Pedro é palco das comemorações dos 40 anos de carreira de Neto Fagundes

Na data que antecede o dia das mães, Euclides Fagundes Neto, mais conhecido como Neto Fagundes, comemora seus 40 anos de carreira com uma homenagem à matriarca da família. A apresentação acontece neste sábado (7), às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla por valores entre R$ 20,00 e R$ 80,00.

O cenário será feito a partir de objetos feitos de dobras de papel e será um dos pontos altos do show. Em um misto de candelabro e raiz de árvore, a mãe do músico e sua importância estarão representadas na parte central do palco. a cenografia fica por conta de Álvaro Villaverde, seu primo, que buscou inspiração também nos rios Inhanduí e Ibirapuitã, dois símbolos do berço da família Fagundes.

Acompanhado de uma banda poderosa composta por Paulinho Fagundes (violão e guitarra), Miguel Tejera (baixo acústico e elétrico), Rafa Marques (bateria), Luiz Mauro Filho (piano), Matheus Kleber (acordeon) e Tuti Rodrigues (percussão), Neto irá percorrer suas quatro décadas de história ao longo de pouco mais de 90 minutos. Entre os ritmos, a mistura de referências, homenagens, tradicionalismo e a irreverência do cantor e compositor gaúcho.