O espetáculo infantil Chapeuzinho Vermelho e o Livro Encantado irá cumprir temporada no Teatro Zé Rodrigues (novo espaço cultural do Praia de Belas Shopping, localizado no 2º piso, em frente ao Restaurante Pecorino), até o dia 22 de maio. A estreia ocorre neste sábado (30) e as apresentações seguem aos finais de semana, sempre às 15h30min.

Com classificação livre para todos os públicos, a peça tem 45 minutos de duração. Na trama, Chapeuzinho adormece enquanto lê um livro encantado. A partir daí ela entra nos contos da obra e percorre um caminho com muitas aventuras e situações, onde encontra alguns personagens como o Chapeleiro Maluco, da história da Alice no País das Maravilhas, o Leão Covarde, do Mágico de Oz, e o Urso Balú, de Mogli.

Durante a temporada, os ingressos serão vendidos na bilheteria, momentos antes do espetáculo pelo valor de R$ 50,00 (adulto) e R$ 25,00 (infantil). Também é possível obter as entradas antecipadamente, com R% 5,00 de desconto. Neste caso o contato é feito pelo WhatsApp, via PIX: R$ 45,00 (adulto) e R$ 20,00 (infantil). Estudantes, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência pagam meia-entrada.