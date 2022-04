Júlio Reny e Os Irish Boys lançam novo CD em show no Gravador Pub

Após resistir ao período mais grave da pandemia de Covid-19 realizando 70 shows acústicos em 40 cidades do interior do Rio Grande do Sul, o músico Júlio Reny volta à cena ao lado de sua banda, Os Irish Boys. Neste sábado (30), eles irão lançar o CD A Estrada Corre Para Sempre, durante um show no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22 - Quarto Distrito), que reunirá temas de todas as fases dos 42 anos da carreira do artista.

O novo trabalho reúne 14 músicas, compiladas de três discos de Júlio Reny e Os Irish Boys gravados na primeira década dos anos 2000: Diários da chuva (2006), A primavera do gato amarelo (2008) e Bola oito (2010). "São discos que considero fundamentais na minha biografia", afirma o compositor, ao destacar que selecionou "as melhores" músicas de cada álbum, "buscando fazer algo bem pop". "O que une elas é o romantismo, eu sou um romântico incurável."

Este é o 12º álbum da carreira do artista, considerado uma lenda do rock gaúcho. Aproveitando o material masterizado, a banda contou com a Produto Oficial para gravar uma edição de luxo, que inclui um encarte com textos do jornalista Cristiano Bastos (autor do livro Julio Reny: histórias de amor & morte), comentando todas as músicas. "É um disco muito autoral, com músicas que fiz ao longo dos anos relatando coisas que vivi. Sou um compositor que não sabe criar ficção, eu preciso viver, para pegar a caneta, escrever a letra e musicar ela no violão, que é meu processo de criação", revela o artista.

Com Reny na voz e violão, Os Irish Boys - banda que lhe acompanha há 14 anos - permanece com a mesma formação: Oly Jr (guitarra), Guilherme Wurch (baixo) e Márcio Camboim (bateria). "São músicos que conheci na estrada e fomos nos agregando na vida", conta o artista. No novo CD, o quarteto executa seis músicas do disco A primavera do gato amarelo. "Dos três discos que revisitamos, este é meu predileto", comenta o compositor. "Duas músicas deste trabalho têm participação do (vocalista) Humberto Gessinger: Noite em São Sepé e Tenha fé, que ele canta comigo, além de tocar gaita de boca".

O artista também destaca a participação de Alessandra Scott, em O cravo e a rosa. "Esse novo álbum é importante para mim, uma vez que resgata esses duetos com artistas que gosto muito", reforça Reny.

O show que acontece no Gravador Pub inicia às 20h, mas a casa abre às 18h. Na sexta-feira (29), a banda também se apresenta no Beer Box Cantegril, em Viamão. "Iremos tocar desde o meu primeiro hit (Cine Marabá) até meu último single (Yasmin), além de cinco músicas do 'novo-velho' CD", adianta o cantor. Além de compor para a banda Caubóis Espirituais (da qual não faz mais parte), Júlio Reny projeta, ao lado dos guitarristas Oly Jr e Jeff Gomez, lançar músicas inéditas a partir do segundo semestre.