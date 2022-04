Festival Internacional Denise Stoklos privilegia trabalhos de solo performance

Com uma programação variada, que inclui espetáculos, palco aberto, cine-teatro, palestras, oficinas e masterclass, a segunda edição do Festival Internacional Denise Stoklos (FIDS) privilegia trabalhos de solo performance, através e mostra específica. Tudo vai ocorrer online, durante os dias 2 a 8 de maio (de segunda a domingo), com atividades gratuitas durante as manhãs, tardes e noites.

Com curadoria e participação da atriz, dramaturga, e encenadora Denise Stoklos, o evento irá reunir artistas nacionais e internacionais, a exemplo de Nadja Marcin (Alemanha), Anna Deavere Smith (EUA), Vivi Tellas (Argentina), Tiago Cadete (Portugal), Omi Ariel (Chile), Carolina Virgüez (Brasil-Colômbia), e Perla Tarello (Argentina). O Brasil estará representado por renomados profissionais da arte, como Elias Andreato, Clarisse Abujamra e Luiz Rufino.

Denominado Festival Internacional Denise Stoklos de Solo Performance 2022, o evento deve se diferenciar pela singularidade em privilegiar trabalhos de solo performance e com viés de experimentação e contemporaneidade. Elaborado com base nos princípios do Teatro Essencial criado pela artista, terá a programação exibida pela plataforma Zoom, sendo que para cada atração ou atividade há limite de público de 100 espectadores. Já as oficinas, oferecem de 15 a 20 vagas para participantes e as demais vagas como ouvintes.

Além das apresentações cênicas, o 2º FIDS irá compartilhar pesquisas artísticas, oferecer atividades formativas e proporcionar reflexões e trocas de experiências estéticas, políticas, poéticas e éticas. A própria Denise Stoklos participará, com apresentação de espetáculos, conversas com convidados, e palestras inéditas. A artista ainda irá disponibilizar conteúdo exclusivo do seu acervo que será exibido no Cine-Teatro, além de receber o público ao vivo na festa online de encerramento.

Duas palestras ganham destaque pelo conteúdo inédito: Memórias, onde Denise traz reflexões sobre a cultura; e Arte como potência de libertação, que ocorre em formato de entrevista.

Na segunda-feira (2), a abertura do FIDS 2022 acontece com a Mesa Inaugural Arte Libertária em Tempos Sensíveis, com participação de Denise, do diretor do festival Davi Giordano e dos convidados Cristiane Moura e Marcos Americano. Ao longo da semana, ocorrem seis espetáculos, sempre a partir das 19h. Serão exibidos Vendo gritos e palavras, de Denise Stoklos, peça que traz textos de Julio Cortázar; Notas do campo, de Anna Deavere Smith, que trata sobre o racismo no sistema educacional norte-americano; Van Gogh, do diretor e ator paulistano Elias Andreato; Susuné - contos de mulheres negras, da atriz colombiana Carolina Virgüez, discutindo questões relativas à memória, identidade cultural e pertencimento latino-americano; Quixeramobim, do artista baiano Ricardo Castro, que visita a linha tênue que separa realidade e ficção e Manifesto!!!, da performer e videoartista paulistana Estela Lapponi, que traz o registro do corpo em tempos pandêmicos, expurgando a fragilidade humana diante de um vírus.

A Mostra de Solos Performances ocorre diariamente (entre 17h e 18h) e sempre é aberta por um artista convidado pela curadoria de Denise Stoklos. Um panorama que apresenta performances com nomes promissores da nova geração de artistas. Nesta seleção estão Luca Borja Lima (Demos), Wander B. (O inferno é um espelho da borda laranja), Wallace Dutra (Comitê do sonho - [work in progress de ‘(seja realista) peça o impossível’), Perla Tarello (Absurdo Poder - Transformación), Marcos Americano (Eu sou Machado de Assis) e Raíssa Negroni (Aranha). A Mostra também trará apresentações solo de outros artistas selecionados por todo o Brasil e de outros países, que se inscreveram por convocatória aberta do festival.

Entre as variadas atividades, o público também poderá participar do FIDS 2022 pelo Palco Aberto, que funcionará como um sarau, onde o participante pode se inscrever momento antes de se apresentar (com monitoria da equipe do evento), para performar por até cinco minutos com textos, manifestos, poemas, reclamações, provocações, indagações ou o que desejar expressar. O espaço dará voz à livre expressão, ao vivo e online, em duas sessões, classificação livre (das 13h às 14h) e para maiores de 18 anos (das 22h às 23h).