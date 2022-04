Morre, aos 75 anos, a atriz Marlise Saueressig

Faleceu nesta segunda-feira (25), aos 75 anos, a atriz Marlise Saueressig, artista que teve seu legado eternizado em grandes papéis da década de 1970 e 1980.

Natural de Novo Hamburgo e moradora de Campo Bom, Marlise interpretou personagens como Henriqueta Terra, na minissérie O Tempo e o Vento, da rede Globo, em 1985. No final de 1971, ela assumiu a programação do Teatro de Arena em Porto Alegre - onde permaneceu durante uma década, ao lado de Jairo de Andrade - e em 1973 recebeu o prêmio revelação; e o Açorianos de melhor atriz em 1977.

No Festival de Cinema de Gramado de 1979 conquistou o Kikito de melhor atriz por sua atuação em Os Muckers, de Jorge Bodansky e Wolf Gauer. Junto com Carlinhos Hartlieb, foi responsável pela realização das Rodas de Som, que impulsionou a renovação da música urbana no Estado.

Nas redes sociais, muita gente lamentou o falecimento da atriz. "...Uma atriz extraordinária e uma mulher indomável, que durante toda a década de 1970 manteve aberto, com seu companheiro Jairo de Andrade, o Teatro de Arena, apesar das perseguições da ditadura e da falta de apoio oficial..." publicou o jornalista Rafael Guimaraens.

"Voa Marlise Sauressig, grande atriz brasileira, e com ela todo um tempo em que a dignidade artística era fundamental. As novas gerações devem reviver sua inesquecível atuação aclamada no Festival de Gramado e que até hoje permaneceu na minha memória", postou o ator e diretor gaúcho Renato Del Campão.

Outro ator que homenageou a atriz pelas redes sociais foi Elison Couto: "...Hoje Marlise nos deixou, mas na minha memória fica a lembrança de uma pessoa fundamental na minha formação...".

O velório acontece desde às 9h desta terça-feira (26) e se encerra às 16h na Capela C, localizada na avenida João XXIII, 780, bairro Metzier, em Campo Bom. Logo após, seguirá para sepultamento no cemitério Evangélico daquele município.