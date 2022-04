Coletivo Semente realiza mostra de arte inclusiva sobre resiliência

Formado por artistas multidisciplinares com e sem deficiência, o Coletivo Semente fará sua primeira mostra de processos, às 19h desta sexta-feira (29), pela plataforma Zoom. O espetáculo online acontece em comemoração ao Dia Internacional da Dança, e celebra também a inclusão neste segmento, sob a temática da resiliência.

Criado em 2021, por ex-integrantes do Grupo Experimental de Dança (GED) de Porto Alegre, o Coletivo Semente trabalha na produção de vídeo-danças com questões sobre sustentabilidade e diversidade de corpos na arte gaúcha. Na mostra desta sexta-feira, as cenas irão contar com áudio-descrição e tradução em libras.

Inspirada nos elementos da natureza, explorando seus estágios de morte, renascimento e metamorfose como forma de pensar novos modos de existências diante dos obstáculos que surgem no caminho, a apresentação será realizada com a participação de integrantes do Coletivo Múltiplos, que também atuam na busca de um cenário mais inclusivo na área da dança. Além deles, outros convidados colaboradores do grupo Semente devem marcar presença.

As informações de acesso à plataforma Zoom serão publicadas no dia do espetáculo no Instagram do Coletivo Semente (@1coletivosemente)