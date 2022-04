Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado traz tributo a Luiz Melodia

As canções de Luiz Melodia estarão em destaque no Chapéu Acústico desta terça-feira (26), às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190). Paulo Dionísio (voz) e Gilberto Oliveira (violão e guitarra) vão conduzir o tributo. A entrada é franca, com contribuição espontânea.