Gala Lírica no Theatro São Pedro marca lançamento da Companhia de Ópera do RS

O público que for à gala lírica no Theatro São Pedro de Porto Alegre, nesta terça-feira (26), às 21h, testemunhará o nascimento de uma iniciativa inédita no cenário erudito estadual: o lançamento oficial da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS). Fruto da união de cantores líricos profissionais gaúchos, o movimento pretende liderar ações de promoção e fomento à cultura operística no Estado, com produções regulares de títulos e utilização de artistas locais.

“O Rio Grande do Sul é um estado que ama ópera. Todos os poucos espetáculos dedicados ao gênero que acontecem por aqui são sucessos absolutos de público. Mas eles não são regulares, são eventuais”, explica o tenor Flávio Leite, um dos idealizadores da Companhia, em conjunto com outros profissionais de destaque no cenário estadual, nacional e internacional.

O principal objetivo do movimento é criar espetáculos de alta qualidade, com títulos tradicionais e novas obras de câmara brasileiras, por exemplo, tendo, inicialmente, o piano como acompanhamento. A ideia é usar, preferencialmente, mão de obra artística de dentro do Estado, dando especial atenção para novos talentos do canto lírico. Conforme a mezzosoprano Angela Diel, que também lidera essa organização conjunta de esforços, a CORS trabalhará com contrapartidas sociais, fazendo apresentações especiais em escolas e outros locais públicos que contribuam para aproximar a cultura operística das novas audiências.

Cumprindo sua característica de apreço à universalidade, a Companhia estará focada, ainda, na organização de uma série de atividades complementares, como masterclasses e cursos regulares de aulas de canto e de repertório - ministrados por artistas brasileiros e estrangeiros -, assim como a prática de aulas de teatro e correpetiçáo com pianistas locais.

Uma das frentes da Companhia já em andamento é o projeto Ópera Para Todos, que irá apresentar, já agora no próximo mês de maio, a ópera Cavalleria Rusticana, obra-prima do italiano Pietro Mascagni (1863-1945).