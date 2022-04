Estádio Beira Rio recebe show de Zé Felipe e da dupla Henrique e Juliano

O próximo final de semana será de muita festa no estádio Beira Rio (Av. Padre Cacique, 891). Henrique e Juliano, juntamente com Zé Felipe e o convidado Luccas Fernandes se apresentam no sábado (23). Com um palco 360º, o show está com ingressos à venda na plataforma Uhuu.

Os portões serão abertos a partir das 15h, com um esquenta do DJ Hans. Na sequência, Luccas Fernandes assume o palco com muita música sertaneja e, em seguida, Zé Felipe agita o público cantando alguns dos seus maiores hits. Por fim, Henrique e Juliano se apresentam e coroam a noite.

O palco dividirá os setores: de um lado fica a Arena Vip Open Bar e o Setor Premium; do outro, o restante das categorias. Isso garante que todo o público consiga assistir o show no ângulo que o artista estiver, aumentando a visibilidade e o contato com os fãs.