"Eu, Pessoa e Outros Eus" estreia no projeto Espaçonave nesta quarta-feira

Espetáculo que já percorreu diversas capitais brasileiras e representou o Brasil nos Colóquios da Lusofonia em Lisboa, Porto e Bragança em 2009, o solo Eu, Pessoa e os Outros Eus com o ator Jairo Klein, tem única apresentação nesta quarta-feira (13), no Bar Ocidente. Com direção de Eduardo Kraemer, a peça estreia no projeto Espaçonave, em homenagem aos 87 anos da morte do poeta português Fernando Pessoa.

Ao completar 35 anos de atividades no teatro, Klein coleciona reconhecimentos, como o Prêmio Fernando Pessoa, do Instituto Cultural Português Brasil/2009 e Prêmio Sated/2007 pelo conjunto da obra entre outros). Parte de sua trajetória (30 anos) foi dedicada à pesquisa sobre a obra do poeta, o que permite o ator revelar no palco a multiplicidade, pluralidade e as contradições do universo Pessoano, levando ao público - através da poesia encenada - a obra real e metafísica de um dos maiores escritores da literatura universal de todos os tempos.

Projeto da Cia. Teatrofídico, o Espaçonave ocorre todas as quartas-feiras, com uma atração teatral e musical diferente. O espetáculo que será conferido na noite desta quarta-feira, recebeu o Prêmio Fernando Pessoa do Instituto Cultural Português e da Câmara Municipal de Bragança, concedido nas comemorações dos 120 anos do nascimento do poeta. Em 2012 novamente a convite do Colóquio Anual da Lusofonia esteve no Arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel Arcanjo, divulgando a poesia arrebatadora de Fernando Pessoa. Dois anos depois, participou do Projeto Teatro a Mil do Sesc em Santana do Livramento, Erechim, Santo Ângelo, Passo Fundo e Porto Alegre onde foi visto por 5 mil espectadores, comprovando sua popularidade e acessibilidade ao publico jovem.

A classificação etária para assistir a Eu, Pessoa e os Outros Eus é de 16 anos. No Ocidente, a peça será realizada para um público reduzido e cumprindo os protocolos de distanciamento e uso de máscaras obrigatório dentro do local, por conta dos cuidados com a Covid-19. Apresentação de carteira vacinal na porta do evento também será obrigatória.