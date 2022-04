Guns N' Roses volta à América do Sul e anuncia show em Porto Alegre

Os fãs de rock pesado podem ir preparando as bandanas: o Guns n' Roses, que ficou famosa como "a banda mais perigosa do mundo", voltará a tocar em Porto Alegre, no dia 26 de setembro de 2022, uma segunda-feira, na Arena do Grêmio. A expectativa é de que a venda de ingressos comece a partir de 11 de abril, para membros do fã-clube, e seja liberada para o público em geral no dia seguinte. Os valores ainda não foram confirmados.

A Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! terá, ao todo, 13 shows pela América do Sul. Alem da Capital, a banda norte-americana vai tocar em Recife (no dia 04 de setembro), Goiânia (11), Belo Horizonte (13), Ribeirão Preto (16), Florianópolis (18), Curitiba (21) e São Paulo (24). O grupo também será atração no festival Rock in Rio, e tem shows planejados para Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia.

As apresentações marcam o retorno do Guns n' Roses às turnês mundiais, que estavam paradas desde 2019 em decorrência da pandemia. A banda lançou recentemente o EP Hard Skool, e a expectativa é que haja alterações no repertório em relação ao que vem sendo tocado nos shows nos EUA. Há a possibilidade de canções totalmente inéditas, que vêm sendo trabalhadas pela banda para um futuro lançamento.

Atualmente, além do vocalista Axl Rose, o grupo conta com os membros originais Slash (guitarra) e Duff McKagan (baixo). Eles contam com os reforços do guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese. O show na Capital é uma realização da Opus Entretenimento, em mais uma tour com assinatura Mercury Concerts.