Documentário brasileiro 'Cartas para...' cria ponte entre países de língua portuguesa

Três países, três autoras e uma mesma língua que evolui. Com essa premissa, o documentário Cartas Para... dirigido pela baiana Vânia Lima, propõe uma ponte entre Brasil, Moçambique e Portugal através da troca de cartas intercontinentais escritas por Elisa Lucinda, Brasil, Raquel Lima, Portugal e Paulina Chiziane, Moçambique, primeira mulher a publicar um romance no país africano e vencedora da última edição do Prêmio Camões.

Durante os 80 minutos de produção, o filme será conduzido pelas cartas trocadas entre as escritoras abordando as temáticas Voz, Corpo e Tempo revelando as experiências de vida e o vínculo com a diáspora através da história e das similaridades, diferenças e conexões entre Elisa, Raquel e Paulina. "São elas, as cartas, que conduzem as narrativas ditas e não ditas do documentário, a cada ato/ tema mergulhamos nas camadas de existência das mulheres e seus desafios para ocupar o lugar de criadoras", comenta a roteirista e diretora da obra.

Sequências do filme já foram rodadas no Brasil e em Portugal e a equipe agora grava as ações em Moçambique cercada de expectativas. "Moçambique é um país que nos abraçou e onde conseguimos entender ainda mais do Brasil e da nossa sociedade. São aprendizados diários e trocas constantes sobre vida e a criação realizada pelas mulheres", destaca Lima.

Em Moçambique, a produtora do projeto Sheila Saiete explica que não apenas a língua une os países, "é uma alegria produzir uma obra feita com nossa Paulina e com todas as mulheres moçambicanas que contribuíram para esse mosaico de artistas do nosso país, mais do que nunca em Cartas Para... vemos que temos uma sociedade ligada historicamente, socialmente e culturalmente ao Brasil".

Com produção executiva de Keyti Souza e Taguay Tayussy, direção de fotografia de Claudio Antonio, e som de Gabriela Damasceno Cartas Para... é uma realização da Lima Comunicação, produtora que integra o Grupo audiovisual Têm Dendê com previsão de lançamento para 2023, distribuição da Lança Filmes e conta com recursos do Fundo Setorial da Ancine.