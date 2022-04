Galeria Duque apresenta obras de grandes nomes da Semana de Arte Moderna de 1922

Dona do mais completo acervo de arte do Rio Grande do Sul, a Galeria Duque (Rua Duque de Caxias, 649) abre a programação de 2022 neste final de semana com a exposição Semana de cem anos. Celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, a mostra reúne obras dos maiores artistas do período. A abertura do espaço acontece neste sábado (9), com vernissage das 14h às 17h, e as produções seguem em cartaz gratuitamente até o dia 28 de maio de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h.

A Semana de Arte Moderna fez parte das festividades do Centenário da Independência do Brasil em 1922, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Na época, o Teatro Municipal de São Paulo recebeu um festival que incluía exposição com cerca de 100 obras, aberta diariamente no saguão do teatro.

Entre os artistas representados estão os modernistas Anita Malfatti, Benedito Calixto, Di Cavalcanti, Portinari, John Graz, José Pancetti, Lasar Segall, Palatnik, Tarsila do Amaral, Villa Lobos e Víctor Brecheret.

O local também irá apresentar a obra da gaúcha Gladys May em uma exposição de homenagem póstuma, que ocupa o terceiro e o quarto andar da Galeria. A artista produziu em pintura e desenho durante mais de 20 anos, sem nunca participar de uma exposição.