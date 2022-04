Theatro São Pedro recebe Suzana Saldanha para espetáculo e lançamento de livro

Nesta quarta-feira (6), no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), Suzana Saldanha apresenta gratuitamente, às 19h, o espetáculo solo Eu e nós. Na sequência da montagem, ela lança e autografa, no Foyer Nobre, o livro Nunca pensei em ser atriz (Edição Ardotempo, 144 páginas, R$ 40,00).

Na obra literária, a autora navega pela sua própria memória desde o momento em que desistiu de fazer História e trocou o curso por Arte Dramática, em Porto Alegre. Além disso, fala também do Grupo de Teatro Província e da ida ao Rio, onde participou do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo.

A produção conta ainda com textos de amigos e profissionais com os quais trabalhou no teatro, cinema e televisão; a íntegra do espetáculo Eu e nós, com dramaturgia e interpretação dela; e 65 fotografias que ilustram momentos importantes da sua carreira.

A peça, que será apresentada no mesmo dia da sessão de autógrafos, é um trabalho contemporâneo, leve, sensível e bem-humorado que conduz o espectador por histórias de amizade, amor e arte - contrapondo a sensação de desamparo, temática central da obra.