Banda carioca Bala Desejo se apresenta no Agulha nesta quinta-feira

Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, finalizado o período imersivo de produção e execução do álbum de estreia Sim Sim Sim, o grupo Bala Desejo desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (7) para uma apresentação no bar Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), às 21h.

Para os músicos cariocas que formam a banda, Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, a coletividade é uma característica muito valorizada e parte importante das performances ao vivo. Seus shows são todos planejados para servirem como manifesto sobre a cena musical na qual estão inseridos.

O repertório combina músicas autorais e releituras de colegas do meio que tenham relação com o espírito artístico do grupo. Essa mistura de referências, aliada às trocas que os integrantes estabelecem com outros músicos, foi apelidada por eles de “sopa do Bala”.