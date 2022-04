Reitoria da Ufrgs solicita projeto e documentação detalhada para melhoria das instalações do Instituto de Artes

As negociações em torno da demanda de infraestrutura adequada para as aulas dos cursos oferecidos pelo Instituto de Artes (IA) da Ufrgs estão avançando. Na última sexta-feira, a Reitoria da Universidade e a direção do IA se reuniram para falar do assunto.

Marcado para o início da tarde, o encontro entre os gestores foi antecipado pelo reitor Carlos André Bulhões, que acabou evitando de ser abordado por um grupo de estudantes, professores e técnicos do IA, que realizaram uma manifestação no pátio interno do prédio que vinha sendo ocupado pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) no Campus Central.

reivindicada pela comunidade acadêmica para que algumas instalações do prédio sejam destinadas às atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Artes. Em ofício assinado ainda em 2009, a Reitoria se comprometeu em fazer a transferência para garantir melhores instalações aos os cursos de de Teatro, Música, Artes Visuais e História da Arte. A ocupação do imóvel é

Segundo a professora e chefe do Departamento de Artes Visuais do IA, Jéssica Becker, o diretor do Instituto de Artes, Raimundo José Barros Cruz, apresentou uma documentação de mais de 200 páginas ao gestor da Universidade.

Apesar de relatar a situação da atual estrutura disponível para os cursos e mostrar a Bulhões um projeto para a ocupação do local prometido pelo ofício 0416/2009 - assinado pelo então reitor Carlos Alexandre Netto, ainda assim não saiu com garantia da Reitoria de que a mudança vai acontecer. Pelo contrário: Bulhões solicitou um (outro) projeto "detalhado" para a ocupação do prédio, e mais documentações, a exemplo de uma resolução do Conselho Universitário (Consun) dando o prédio do ICBS ao IA em 1998.

"Na semana passada ainda soubemos que o espaço deve ser ocupado com pós-graduações que vêm do Campus do Vale para o Centro. Gostaríamos de saber se estes departamentos também irão precisar apresentar projeto e documentação detalhada, como está sendo solicitado ao IA", comenta Jéssica. A reportagem do Jornal do Comércio teve acesso à ata da reunião, onde o reitor destaca que - para "verificar a possibilidade de atendimento" das solicitações do IA - será necessário que sejam apresentados todos os documentos anteriores, resultantes de tratativas em torno da demanda, ao longo dos últimos 24 anos.

Segundo a chefe do Departamento de Artes Visuais, o próximo passo será uma reunião entre a direção do IA e o Consun, já agendada para às 8h do de sexta-feira (8). "Neste mesmo dia, iremos (professores e alunos) novamente nos mobilizar para lutar por este espaço, que é nosso - no entendimento da direção do IA".