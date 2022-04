Iecine oferece curso de fotografia para cinema com Bruno Polidoro

Mais uma oficina de capacitação profissional do projeto Revelando o Rio Grande está com inscrições abertas. Desta vez, o curso em questão é o Direção fotográfica - primeiros olhares, com o apoio da Cinemateca Paulo Amorim. As atividades serão ministradas por Bruno Polidoro e os interessados devem preencher um formulário virtual gratuitamente (disponível no Instagram @ieciners) até o dia 18 de abril.

Os encontros acontecem pela plataforma Zoom, entre os dias 19 e 28 deste mês (de segunda a sábado), das 9h às 12h30min, e no sábado, das 9h às 12h30min e das 14h às 16h.

No curso, o ministrante pretende unir explanação teórica com apresentação de frames e imagens de referência, integrando prática e reflexão a fim de aprofundar o pensar da imagem e do cinema.