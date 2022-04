Show duplo de Kiko Dinucci e Juçara Marçal em noite única no Opinião

Em parceria com a Opinião Produtora, a Juba Cultural apresenta nesta quarta-feira (6), a partir das 21h, um show duplo de apresentação dos discos Rastilho, de Kiko Dinucci, e Delta Estácio Blues, de Juçara Marçal. O evento acontece no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) e celebra a trajetória dos álbuns, vencedores dos prêmios APCA e Multishow.

Lançado em 2021, Delta Estácio Blues tem produção musical de Dinucci e traz forte presença de Juçara como compositora em todas as etapas e processos de criação: desde as colagens eletrônicas até as letras, melodias, e poesias. A ideia do trabalho é abordar a música eletrônica fora dos clichês e gêneros já conhecidos, propondo novos cenários, investigações rítmicas e buscando um diálogo com o pop.

Já Rastilho, lançado em 2020, foi gravado apenas com violão. Focado nas possibilidades percussivas do instrumento, Dinucci traz uma abordagem baseada em características melódicas e rítmicas com influências que vão do violão de Baden Powell às linhas melódicas do guembri marroquino.

Os ingressos, disponíveis no Sympla, custam entre R$ 60,00 e R$ 120,00.