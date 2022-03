Longa brasileiro 'Alemão 2' é estreia nos cinemas brasileiros neste fim de semana

Sequência do longa de sucesso Alemão lançado em 2014, o filme Alemão 2 estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas brasileiros. Com direção de José Eduardo Belmonte, a obra fala sobre um Brasil atual que vive em meio a uma cultura de autoritarismo e violência.

Na trama, que se passa no complexo do Alemão, o policial civil Machado e seus comandados, Ciro e Freitas, executam uma missão secreta: a prisão de um grande líder do tráfico de drogas. Supervisionados pela delegada Amanda e seguindo as pistas de um informante, sofrem uma emboscada durante a ação.

Foragidos, os policiais passam a ser caçados por traficantes. Enquanto isso, no centro de operações, Amanda conduz uma investigação sobre o ocorrido e orienta o grupo a sair do Alemão com vida.

O elenco reúne nomes que já participaram do primeiro longa, assim como artistas que passam a integrar o grupo agora. Entre eles Vladimir Brichta, Gabriel Leone, Leandra Leal, Aline Borges, Dan Ferreira, Digão Ribeiro, Zezé Motta, Mariana Nunes, Démick Lopes, Ricardo Gelli, Lucas Sapucahy, Alex Nader e Rafa Sieg.