Do palco para as telas, 'Canto de Cravo e Rosa' conta as aventuras de uma trupe de amigos

Com músicas do repertório popular infantil, a Cia Teatral Tem Gente no Palco estreia neste final de semana o espetáculo Canto de Cravo e Rosa. A peça será exibida em duas sessões virtuais, no sábado (2) e no domingo (3), às 16h. Os ingressos custam R$ 10,00 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Gravada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, a montagem teatral foi adaptada para o formato audiovisual de filme. A história gira ao redor de uma trupe de amigos que vai conhecer um teatro e vive uma aventura cheia de música, brincadeiras e teias de aranha.

O Cravo, a Rosa, a Dona Aranha, o Senhor Sapo, a Dona Borboleta, Joaninha e a Grila são os personagens da dramaturgia assinada pela gaúcha Viviane Juguero com direção de Izabel Cristina e Marina Mendo.

Além da curta temporada de exibições, o projeto prevê ainda sessões virtuais para escolas públicas de Porto Alegre e Veranópolis, seguidas de uma live com a autora e elenco para que compartilhem suas experiências com o público. Todo o conteúdo do projeto é acessível em Libras e AD (audiodescrição).