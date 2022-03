Grupo Eu Quero é Sossego leva o som do chorinho ao palco do La vita è bella

Com Mariana Liz (pandeiro e voz), Paulinho Parada (violão 7 e voz) e Júlia Schirmer (bandolim e cavaco), o trio de chorinho Eu quero é Sossego estreia no palco do restaurante italiano La vita è bella (Rua Dona Leonor, 45) nesta quinta-feira (31), às 20h. Os ingressos da apresentação estão disponíveis para compra no local ou através do Sympla por R$ 25,00.

Os três músicos gaúchos, graduados na área, possuem experiências diversas que vão desde cursos no Rio de Janeiro e participações em grupos locais até palestras na China.

No repertório do show, além de chorinhos de Pixinguinha e Jacob do Bandolim, canções de grandes nomes da MPB, como Cartola e Vinícius de Moraes, são apresentadas no final de cada uma das sessões. O objetivo do trio é levar ao público uma mensagem de vida e alegria com leveza, presença e, é claro, o tão merecido sossego.