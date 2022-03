Morre Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, e banda cancela show no Lolapalooza

Baterista do Foo Fighters, uma das bandas mais destacadas do pop rock atual, Taylor Hawkins foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (25). A morte foi confirmada pela banda em suas redes sociais. Ele tinha 50 anos e foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. A causa da morte não foi divulgada.

O Foo Fighters estava previsto para se apresentar no Lollapalooza, em São Paulo, na noite de domingo (27), encerrando o festival como última atração do palco Budweiser, mas as próximas apresentações do grupo foram canceladas.

"A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", diz a banda em anúncio em suas redes sociais.

Antes de se unir ao Foo Fighters, em 1997, Hawkins fez parte das bandas da canadense Sass Jordan e da americana Alanis Morissette. No grupo Taylor Hawkins and the Coattail Riders, um projeto que ele conduzia desde 2004, o músico ocupou tanto a bateria quanto os vocais. Com o Foo Fighters, formado por Dave Grohl após o fim trágico do Nirvana, Taylor tornou-se parte de uma trajetória vitoriosa, que acumula hits internacionais e discos de platina.

Em março deste ano, ele lançou com o Foo Fighters uma comédia de terror chamada Terror no estúdio 666, inspirada no último disco do sexteto, Medicine at Midnight.

Miley Cyrus vai dedicar show em festival ao baterista

A morte de Taylor alçou seu nome aos assuntos mais comentados do Twitter. "Em total descrença com a notícia a respeito de Taylor Hawkins. Nossas mais profundas condolências à sua família, seus companheiros de banda, sua equipe, seus amigos e todos que já foram tocados pela música que ele criou", dizia uma publicação da banda Nickelback.

"Era realmente uma grande pessoa e um músico incrível", tuitou o cantor Ozzy Osbourne. "Vejo você do outro lado". Outro a se manifestar a respeito foi Jimmy Page, guitarrista que marcou época com o Led Zeppelin. "Eu o vi tocar bateria com o Foo Fighters muitas vezes, e ele brilhava em sua posição poderosa dentro da banda". Recordando uma ocasião em que tocou canções do Zeppelin ao lado do baterista, Page complementou: "Foi tão bom tocar com ele. Eu realmente o admirava e ele era um músico brilhante, com sua técnica, energia e entusiasmo espirituoso."

"Chocado e entristecido ao saber da passagem de Taylor Hawkins", afirmou Axl Rose, vocalista do Guns n' Roses, em sua conta no Twitter. "Ele era um grande cara, músico e homem de família. Mal podia esperar para encontrá-lo e os outros caras em Daytona (praia da Flórida, nos EUA, onde as duas bandas participariam do festival Welcome to Rockville)".

"Obrigado por sempre estar com o maior e mais caloroso sorriso no rosto e por iluminar qualquer sala com sua energia contagiante e postura positiva", afirmou o baterista do Metallica, Lars Ulrich. Recordando uma ligação telefônica recente, Ulrich agradeceu a Hawkins por representar a classe dos bateristas no mercado da música. "Suas palavras de despedida foram 'bateristas defendem uns aos outros'. Mandou bem, irmão. Agora a comunidade está menor sem você. Descanse em paz", completou.

No Instagram, a cantora Miley Cyrus anunciou que dedicará ao baterista seu show no Lollapalooza 2022 deste sábado (26). Cyrus publicou no Instagram uma foto do músico sorrindo ao tocar bateria. "É assim que eu sempre irei lembrar dele", dizia a mensagem. Ela comentou também que sua memória favorita de Hawkins é a de dançar enquanto ele tocava a canção Brass in Pocket, do Pretenders. " [Estou] ouvindo repetidamente e imaginando nós dois rindo".