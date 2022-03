Mostra fotográfica Somos entra em cartaz no Med Gastro Giardino Mediterrâneo, em Porto Alegre

O que - ou quem - realmente somos? Este é o questionamento que o artista Franz Nicolau propõe através de sua mostra fotográfica Somos, que estará aberta para visitação no Med Gastro Giardino Mediterrâneo de 02 de abril a 04 de junho.

Fazendo uso de cânones, tais como estratégias vindas da street photography e da fotografia documental moderna, o artista apresenta uma obra de tensão entre alteridade, que é a capacidade de reconhecer o outro em sua integridade, e as formas como os representamos.

"São cerca de vinte imagens criadas a partir de uma espécie de deriva, que evidencia seu interesse na fotografia como propulsora de contato com o outro e com o mundo", explica a curadora da mostra, Rochele Zandavalli. Ela avalia que, ao eleger "momentos decisivos, optar por composições precisas, criar intensos contrastes monocromáticos ou em cores e explorar a categorização", o artista gera imagens "emblemáticas e sintéticas". No entanto é a partir de uma experiência pós-moderna que evidencia um "inevitável distanciamento" entre as formas de representação e as múltiplas realidades vividas, o que gera uma "atmosfera crítica e existencial" em seu trabalho.

As obras ficarão dispostas no jardim e no segundo andar da casa, que fica na Avenida Independência 891. A abertura acontece dia 02 de abril, às 18h. A visitação poderá ser feita nas segundas e terças-feiras, das 9h às 20h e de quarta a sábado das 9h à meia noite. Todas as fotografias e suas reproduções estarão à venda, podendo ser adquiridas diretamente no local, ou com o artista.