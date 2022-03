Meme Estação Cultural completa 19 anos de trajetória em Porto Alegre

Somando 19 anos de trajetória em Porto Alegre, o Meme Estação Cultural está preparando uma programação de aniversário, que contará com diversas intervenções artísticas no próximo dia 29 de maio. O evento ocorrerá na sede do coletivo, localizada na rua Lopo Gonçalves, 176, no bairro Cidade Baixa.

Território de cultura que tem como premissa "promover o desenvolvimento humano através do exercício da arte e da qualidade de vida", após o período mais grave da pandemia de Covid-19, a casa retomou os trabalhos presenciais no final de 2021, reativando uma série de cursos de distintos segmentos.

Segundo o dançarino, coreógrafo e sócio-proprietário do local, Paulo Guimarães, além das oficinas (de circo, dança, teatro, literatura, entre outras), aulas (de alongamento, yoga, expressão corporal) e serviços (acupuntura, pilates, psicoterapia, massoterapia) oferecidos por mais de 30 profissionais no espaço, os cursos de colaboradores externos também estão de volta.

É o caso da primeira edição presencial de 2022 do Atelier de Palhaçaria - Criando Pontes, oficina de clown ministrada pela atriz e diretora Melissa Dornelles. Agendada para ocorrer nos dias 9 e 10 de abril, a experiência é indicada a qualquer pessoa que queira mergulhar neste universo de graça e subversão.

Outra atração prevista para ocorrer no espaço cultural é a reestreia de Teresinhas, espetáculo de dança do Meme Grupo de Pesquisa do Movimento. As apresentações ocorrem dias 30 de abril e 1 de maio. Composta por um elenco de atrizes e bailarinas com idade entre 30 a 80 anos, a montagem propõe ao espectador uma reflexão sobre a mulher e suas escolhas.

Criado em 2008, com inspiração no texto de Vinícius de Moraes, Teresinhas estreou neste mesmo ano no Teatro do Sesc, em Porto Alegre, e ao longo dos anos passou por diversos estados brasileiros através dos recursos de dois editais de circulação - um dos Correios e outro do programa O Boticário na Dança; participou de festivais, como o Palco Giratório/Sesc e o VI Mova-se Festival de Dança, em Manaus; e recebeu indicações ao Prêmio Açorianos de Dança da Capital gaúcha (melhor figurino e melhor trilha sonora). A montagem também foi contemplada com o Prêmio Pro-cultura/FAC de apoio à difusão e circulação, em 2012.

Guimarães destaca que, assim como o espetáculo de repertório do coletivo, os projetos do Meme Estação Cultural "são pequenas ações continuadas, com foco em transformar a cultura, pois é a cultura que transforma as pessoas." Dentre as atrações previstas para o dia 29 de maio, a aula de Butoh, ministrada pela bailarina e coreógrafa gaúcha Ana Medeiros em parceria com Hiroshi Nishiyama (Japão).

Também haverá um espaço de improviso, com performances de alguns artistas que já passaram pelo Meme, entre uma série de outras apresentações, que podem ser conferidas nas redes sociais (Instagram, YouTube, Facebook e site) do Meme.