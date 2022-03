Sambista gaúcha Pâmela Amaro lança novo single nesta quarta-feira

Em clima de aquecimento para o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado Samba às avessas, a sambista gaúcha Pâmela Amaro divulga em todas as plataformas digitais nesta quarta-feira (23) o single Deixa que eu vou te contar. O novo disco destaca sua vertente autoral, em sintonia com as narrativas do universo feminino, plural e complexo.

A faixa traz participações especiais das artistas Maíra Freitas (RJ) e da rapper Yzalú (SP). A composição é da própria Pâmela, inspirada no poder das mulheres negras e na possibilidade de se realizarem em qualquer área profissional. A artista contou ainda com a consultoria artística da sambista Nilze Carvalho (RJ).

Segundo Pâmela, o conceito da capa do single, que apresenta uma roda de mulheres pretas à beira do rio, fala um pouco sobre trançar vidas e entrelaçar histórias. Na foto, com a cantora ao centro, estão (da direita para a esquerda), Alessandra Souza, Maria Conceição Lopes Fontoura, Silvia Abreu e Stephanie Brasil.

O projeto do disco é patrocinado pela Natura Musical, plataforma de cultura da marca Natura.