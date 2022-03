Superando a tristeza com energia positiva, Lagum promete show animado em Porto Alegre

Por vezes, o baque negativo e o crescimento na carreira acontecem quase ao mesmo tempo. O momento presente da banda mineira Lagum, que traz o show Pra ficar na memória ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira, às 21h, reflete bem essa dualidade. O grupo está embarcando para sua maior turnê até hoje, que inclui uma aparição no prestigiado Lollapalooza e uma excursão à Europa - tudo isso enquanto ainda vivencia a dor pela perda do baterista Tio Wilson, que faleceu de forma súbita em dezembro de 2020, em um intervalo entre apresentações em Belo Horizonte.

Ainda há ingressos para alguns setores, à venda na plataforma Sympla . A abertura da noite fica a cargo da surf music de Zaka Kappel.

"Depois da perda dele, a gente repensou muita coisa da carreira. Obviamente, nossas estruturas foram abaladas. Mas a gente traz ele presente em todo o trabalho que a gente faz, em toda música que a gente lança, em todo show", afirma o vocalista Pedro Calais. "Por esse carinho todo que a gente recebe dos fãs, da família do Tio e também da energia mesmo que ele deixou pra gente, encarar uma turnê e lançamentos se torna até uma questão de fazer isso por ele. E acho que a coisa ganha mais força se a gente tem o pensamento assim, e não o pensamento de perda e de tristeza. A nossa intenção é transformar isso tudo em uma turnê muito honrada, porque ele foi um cara muito especial na nossa vida", revela.

No momento, o grupo segue como quarteto, com um baterista contratado e sem definição se haverá um novo músico em definitivo. "É uma questão que ainda está completamente em aberto. O Tio Wilson era uma peça fundamental do grupo", acentua o guitarrista Jorge.

A Lagum está na Capital para promover seu novo álbum, Memórias (de onde eu nunca fui), gravado quando Tio Wilson ainda vivia e engavetado pela pandemia. Além da música Ninguém me ensinou, que virou uma homenagem ao baterista que partiu, o álbum traz uma série de sonoridades diferentes (algumas até surpreendentes) ao caldeirão pop do conjunto. "A gente fez um track com a Mart'nália, chamou o Emicida pra fazer uma faixa, produziu com o Papatinho uma, produziu com o Paul Ralphes outra. Essa coisa de ficar pisando em vários lugares ao mesmo tempo reforça essa ideia da Lagum de não rotular, de que a gente pode fazer um funkzinho assim como uma canção voz e violão", anima-se o também guitarrista Zani.

Uma diversidade que dialoga bem com o momento de ascensão da banda, que hoje vive uma seta que aponta para cima. Pouco depois de tocar para os porto-alegrenses, os músicos vão estar viajando para a Europa, onde farão uma série de apresentações. "Vamos com uma equipe reduzida, mas ao mesmo tempo prontos pra entregar o mesmo show que fazemos aqui no Brasil. Vamos chegar com tudo", empolga Chico, baixista do conjunto. "Desde o início, a gente vem construindo uma carreira muito sólida, muito firme para, justamente quando chegarem esses momentos, a gente estar com a cabeça em pé, prontos e preparados para isso. Estar no Lollapalooza, ao lado do Foo Fighters, no palco principal do evento, é uma honra para a gente. Estar num palco deste tamanho, num festival desta relevância e do lado de quem vamos estar é um sonho realizado."

Se o momento é de retomada para a Lagum, depois da perda de um dos integrantes e com um novo álbum na praça, também o é para o cenário musical brasileiro, que tenta aproveitar a tranquilidade maior para fazer shows e o retorno do público após o alívio nas restrições causadas pela Covid-19. Para os mineiros, a hora é de crescer junto com a cena. "A gente tá muito feliz com a retomada dos shows, cada vez com mais segurança, com a galera mais vacinada e o nível de transmissão diminuindo", celebra Jorge. "O nosso setor artístico foi muito afetado – não só os artistas, mas diversas pessoas inseridas nesse meio que fazem o show acontecer. Se Deus quiser, vem aí um horizonte muito promissor de retomada, com muita segurança, muitos shows voltando, novos artistas surgindo e o mercado e a engrenagem voltando a funcionar com força total", acrescenta.

Uma energia positiva que ajuda a superar qualquer tristeza, e que cai bem com o cenário da volta a Porto Alegre - afinal, eles vão tocar em um local bem mais amplo do que na passagem anterior, em 2019, quando causaram uma boa impressão no palco do Opinião. "O público da cidade sempre esteve muito presente na nossa carreira, tanto nas plataformas digitais, nas redes sociais, e principalmente ao vivo. Estou ligado que a galera de Porto Alegre curte um som mais pesadinho, da primeira vez deu pra perceber isso, então podem esperar um som com bastante energia!", promete Pedro.