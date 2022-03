Centro Cultural Vila Flores lança o livro 'De Vila a Vila' nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (21), às 18h, o Vila Flores lança oficialmente o seu primeiro livro. De Vila a Vila aborda as diferentes vivências que surgem no 4º Distrito de Porto Alegre, além de contar sobre as relações de colaboração que o centro cultural desenvolve a partir dos projetos socioculturais realizados na região. O evento acontece na própria sede do espaço cultural (São Carlos, 759)

O projeto que dá nome à publicação surgiu em 2016 e, desde então, tornou-se um programa no qual atividades de diferentes áreas do conhecimento criam interlocuções entre processos criativos, desenvolvimento humano, melhoria da qualidade de vida no meio urbano e sustentabilidade socioeconômica.

A obra, organizada por Aline Bueno, Antonia Wallig e Márcia Braga, reúne uma coletânea de relatos e registros fotográficos das ações promovidas no último ano. A construção colaborativa, que acontece em parceria com instituições locais, vislumbra caminhos possíveis para a autonomia e para o desenvolvimento da economia circular e criativa, com foco no fortalecimento comunitário.

Além do lançamento, data marca ainda a abertura da exposição Você (também) está aqui!, que apresenta um mapa interativo sobre a região do Vila Flores. A mostra estará aberta ao público até o dia 9 de abril, com visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 10h30min às 18h30min.