Music Box Brazil exibe novo documentário da banda Ultramen

Conhecida como uma das mais emblemáticas bandas de rock gaúcho e nacional de todos os tempos, a Ultramen completou 30 anos de carreira e, para homenagear esse feito, o canal Music Box Brazil exibe nesta segunda-feira (21), às 20h10min, o documentário Ultramen: 30 anos.

A produção apresenta um panorama da jornada musical do bem-sucedido grupo porto-alegrense desde a sua fundação em 1991, na mesma cena underground que revolucionou o rock brasileiro e revelou nomes como, O Rappa, Funk Fuckers, Chico Science e Nação Zumbi, Maskavo Roots, Sheik Tosado e Autoramas.

O filme volta aos primórdios da banda para revelar o processo criativo e as dificuldades que fizeram parte dos seus primeiros anos de atividade, além de mostrar os lançamentos de seus primeiros trabalhos de forma independente e suas colaborações com artistas ascendentes.

Depois de um hiato de cinco anos entre 2008 e 2013, o grupo anunciou seu retorno aos palcos com um show realizado no consagrado Bar Opinião. Foi lá que eles gravaram seu novo projeto, o DVD Máquina do tempo.