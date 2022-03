Lançamento oficial do Carnaval de Porto Alegre terá transmissão ao vivo e gratuita pela Cubo Play

O lançamento oficial do Carnaval de Porto Alegre, com programa especial ao vivo e gratuito, ocorre nesta quinta-feira (17), às 20h. A transmissão será feita com exclusividade pela Cubo Play canal oficial do evento, que em 2022 ocorreu nos dias 06, 07 e 08 de março.

O programa, comandado pelos jornalistas Vinicius Brito e Dhani Pitta, contará com entrevistas com a Corte do Carnaval 2022, os presidentes e vice-presidentes das Ligas, os presidentes das nove escolas da Série Ouro, informações sobre os dias de desfile, e a exibição de cada um dos clipes das escolas da Série Ouro, que foram gravados nos estúdios da Cubo Filmes no mês de fevereiro.

Participam também da transmissão o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a Secretária Adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad, entre outras autoridades. A Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre conta com Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, União da Vila do IAPI, Império do Sol, Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz Dona Leopoldina e Império da Zona Norte.