Rapper Froid se apresenta no Opinião neste sábado

Misturando letras sagazes, de crítica social, com batidas que transitam entre o rap e o trap, o rapper Froid chega em Porto Alegre para uma apresentação no Opinião (José do Patrocínio) neste sábado (19), às 20h30min. Mineiro radicado em Brasília, o músico mostra que a sede do executivo federal também é terreno fértil para rimas ácidas.

Com grandes parcerias no currículo, como Djonga e Rincon Sapiência, o artista mostra que o seu som é daqueles que vai direto na mente de quem escuta. Esse poder tem referência no próprio nome usado por ele, fazendo uma referência ao pai da psicanálise, Sigmund Freud.

O ato de abertura é da gaúcha Jô, que começou a carreira em 2018 e já é destaque no cenário nacional mesclando rimas provocativas em bases que flertam com trap e funk.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. A turnê do rapper pela região sul inclui ainda apresentações em Curitiba (no dia 18, no CWB Hall) e Florianópolis (no dia 20, no John Bull Pub).