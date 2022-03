Projeto Espaçonave retoma programação no Bar Ocidente

A programação de artes cênicas do Bar Ocidente volta a ocorrer a partir do próximo dia 16 de março, às 21h, com a apresentação única do espetáculo Os Males do Fumo dando o pontapé inicial da retomada do Projeto Espaçonave, realizado pela Cia Teatrofídico. Adaptação da obra de Anton Tchekhov, a peça é um solo teatral executado pelo ator João Petrillo, com direção de Renato Del Campão, artista idealizador do Projeto Espaçonave ao lado de Eduardo Kraemer.

Num tom que permeia o humor e o drama, a montagem reflete sobre temas e emoções comuns à natureza humana como a solidão, a subserviência, as dores individuais. Com a temática do tabagismo como pano de fundo, a personagem central revela suas angústias e conflitos propondo ao espectador um jogo de empatia, solidariedade, companheirismo e até mesmo de rejeição e julgamento de suas atitudes.

Com público limitado em 40 pessoas por dia (mantendo todos os protocolos sanitários de combate à covid-19), o Projeto Espaçonave estreou em setembro de 2021 e foi "um sucesso", na avaliação dos organizadores, "com várias das atrações tendo lotação esgotada".

Dentre os shows que passaram pelo Espaçonave em 2021 e que tiveram grande adesão e receptividade da plateia, Gordura Trans - Humor e Cultura Crocante volta com apresentações nos dias 23 e 30 de março às 21h. Estrelado pelo ator Heinz Limaverde, esta edição do show terá participação de Del Campão.

Desfilam pelo palco os mais variados tipos cômicos, levando à plateia um mix de poesia, música, debate sobre comportamento, cultura gay e muito humor, numa espécie encontro festivo entre público e artistas. A ideia é que o inusitado, o improviso e a alegria invadam o espaço cênico, unificando palco e plateia.

Concebido dentro das atividades de aniversário do Grupo Depósito de Teatro no ano de 2008, o projeto passou por teatros, bares, casas noturnas, cidades de alguns estados brasileiros, sempre seguindo um roteiro onde o mais importante é o riso. Acompanhado de artistas convidados, Limaverde assume o papel de mestre de cerimônias conduzindo o público por números de teatro de revista, música, poesia e dublagens, citando pensadores ou até gurus de nomes imaginários.

Para adquirir ingressos antecipados para ambas atrações, o público deve acessar o site www.entreatosdivulga.com.br, podendo escolher entre cadeira individual ou mesa para até quatro pessoas..