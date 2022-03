Wolftrucker é atração na festa 'Rock N' Bira' do Bar Opinião

Consagrada festa do rock que há mais de 12 anos traz bandas autorais e tributos para shows ao vivo no bar Opinião (José do Patrocínio, 834), a Rock N' Bira realiza mais uma edição do evento nesta sexta-feira (11) a partir das 23h. A primeira atração da noite é a pulsante banda autoral Woftrucker.

O grupo evoca o espírito de liberdade do Rock'n Roll desde 2013 com riffs de guitarras afiados, baixos frenéticos, baterias arrasadoras, um vocal único e letras que te fazem refletir sobre viver intensamente e em alta frequência. O grupo é formado por Bruno Junges nos vocais, Lucas Figueiredo nas guitarras, Joey Razzolini no baixo e Christ Oliveira na bateria.

Além disso, terão ainda outras quatro apresentações de tributo: Black Sabbath com a banda Sabotage, Foo Fighters com a Mr. Grape, Audioslave com a Set it Off e Whitesnake com a banda Rock and Roll Train. Nos intervalos, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n’ Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som.