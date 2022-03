Prana Filmes irá leiloar obra de Gabriel Chaim para financiar o longa Jepotá

Assinada pelo fotógrafo de guerra Gabriel Chaim, a obra Aldeia Roko - Brasil, Roraima 1/3 (2021) será leiloada pela produtora gaúcha Prana Filmes, para financiar o longa-metragem de ficção Jepotá, cujas filmagens iniciam em 15 de março. A estimativa é de que sejam arrecadados cerca de R$ 50 mil. O lance inicial é de R$ 15 mil.

Com roteiro e direção de Augusto Canani e Carlos Papá Guarani, o filme terá elenco majoritariamente indígena e será falado em Mbyá-Guarani.

O leilão eletrônico com o objetivo de apurar fundos para o projeto ocorre um dia antes do início das filmagens (14 de março), às 20h. O evento será administrado pelo leiloeiro Fábio Góes. Para participar, basta acessar o site Ápice Leilões (www.apiceleiloes.com.br), onde é possível realizar o cadastro com antecedência. Com 80 x 120 cm de dimensão, a obra de Chaim foi feita em pigmento mineral sobre papel de algodão.

Artista especializado na representação visual de áreas de conflito, Gabriel Chaim foi incluso na iniciativa através da diretora de articulação e relacionamento de Jepotá, Cristine Takuá. O projeto, além da realização do filme, promove reformas e melhorias em comunidades guaranis, fornece alimentação e suprimentos básicos, e desenvolve oficinas e laboratórios para permitir trocas de conhecimentos e competências em benefício dos indígenas.