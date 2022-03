Curtas de Gabi Wondra em exibição gratuita na Cinemateca Capitólio

A diretora porto-alegrense Gabi Wondra terá sua produção mais recente em exibição na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) neste domingo (6), a partir das 18h. Os curtas Scapes, Eu menti e Angry Beach estarão tendo, na ocasião, sua estreia mundial. A entrada é franca.

Formada em Letras pela Ufrgs e com mestrado em Audiovisual pela USP, hoje radicada na Alemanha, Gabi Wondra ganhou prêmios internacionais com seu primeiro documentário, feito totalmente no celular, I am not upset (2021). Em Porto Alegre, ela comentará os três documentários subsequentes a I am not upset (2021) e It is open (2021).

Scapes (2021) – Documentário experimental. Alemanha, Brasil, França. Cor e PB. Digital. 28 minutos.

Terceira parte da trilogia que inicia com “I am not upset” (2021) e “It is open” (2021). Sobre o que as mulheres realmente conversam? Um manifesto feminista contextualizado na cena underground do cinema contemporâneo.

Línguas: Inglês, Alemão, e Português

Legendas em Português

Trilha sonora: Gewalt Band (Berlim)

Eu menti (2021) – Documentário experimental. Alemanha. Cor. 10 minutos.

O que é ser adolescente, hoje? A filmagem de paisagens de trem de uma cineasta se cruza com as vozes, músicas e risadas de um grupo de adolescentes, que conversam em uma língua desconhecida. Filmado em um Strassenbahn rumo a Mannheim.

Línguas: Alemão e alguma língua árabe não identificada.

Legendas em Português

Angry Beach (2022) - Documentário experimental. Alemanha, Brasil. Cor. Digital. 13 minutos.

Como é voltar ao Brasil após 3 anos? O filme retrata de forma subjetiva uma relação afetiva nostálgica da cineasta com o passado, no Brasil. Uma releitura audiovisual do poema de Herberto Helder, “Minha cabeça estremece com todo o esquecimento”.

Línguas: Português de Portugal e Português brasileiro.

Trilha sonora: Cine Baltimore (Porto Alegre)