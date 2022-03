Estrelado por Christopher Walken, 'Uma Voz Contra o Poder' chega ao Brasil

Estrelado pelo premiado ator Christopher Walken e baseado em uma disputa jurídica real, que chegou até a Suprema Corte do Canadá, Uma voz contra o poder estreia no Brasil nesta sexta-feira (4). O drama está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais Claro Now, Vivo Play, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube Filmes. Com distribuição da Synapse Distribution, o longa estará disponível nas versões dublada e legendada.