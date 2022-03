TAG lança trilha de imersão na literatura clássica mundial

O novo projeto do clube de experiências literárias TAG tem a missão de encantar quem ainda não gosta de livros clássicos e trazer novos achados para as prateleiras de quem já ama. Com o tema Volta ao mundo em 7 clássicos, a segunda edição do TAG Trilhas é composta por um box com sete grandes obras, com a proposta de misturar autores mundialmente conhecidos, como Virginia Woolf (Inglaterra) e Machado de Assis (Brasil), e outros menos óbvios, como Natsume Soseki (Japão), Katherine Mansfield (Nova Zelândia) e Sol Plaatje (África do Sul).