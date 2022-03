Instituto Ling promove aquecimento para a Noite dos Museus

Pela primeira vez desde a sua estreia, a Noite dos Museus, que se tornou um dos eventos culturais mais queridos e populares entre os moradores de Porto Alegre, terá uma programação especial de aquecimento, a partir deste sábado, através do Instituto Ling (João Caetano, 440). A agenda, totalmente gratuita, ocorre em preparação para a sexta edição do evento, marcado para 21 de maio.

Intitulado Ling Aquece Noite dos Museus, o projeto abrange atrações musicais, cênicas, literárias, performáticas e visuais, além de atividades formativas como palestras, debates e workshops. A programação de março já está com inscrições abertas, sem custo, pelo site institutoling.org.br. As atividades dos próximos meses serão divulgadas em breve.

Entre os confirmados estão os irmãos Ernesto e Paulinho Fagundes, que, no próximo sábado (5), vão apresentar em voz, violão e bombo leguero o seu mais recente disco, Capricórnio. No próximo dia 9, será a vez da produtora musical, compositora e performer Bê Smidt, que irá mostrar seu projeto artístico Viridiana, mesclando referências da canção brasileira com a música pop e eletrônica dançante.

Na dança, o público conta com duas opções. A primeira é Macho homem frágil, performance criada e protagonizada por Eduardo Severino, com sessão no dia 11, que fala sobre temas como violência e fragilidade, instigando a plateia a refletir sobre as diversas facetas da masculinidade. A segunda, no dia 18, é o espetáculo Cross-Cap, concebido pela diretora Lícia Arosteguy, que explora a ideia de estruturas impossíveis, inspiradas no artista gráfico M. C. Escher.

Já no dia 25, o Ling será palco da performance A poesia musical de Pretana. Na ocasião, a multiartista mostrará o trabalho que vem desenvolvendo em Porto Alegre desde os 16 anos, quando iniciou sua carreira no circuito slammer como integrante dos projetos Slam das Minas e Poetas Vivos.

A programação do Ling Aquece Noite dos Museus inclui ainda o ciclo de debates O museu depois: qual será o papel das instituições culturais no pós-pandemia? Serão três encontros, nos dias 16, 23 e 30, tratando de temáticas como invisibilidade social, realidade das instituições culturais e futuro dos museus. Mais detalhes sobre cada uma das atrações estão disponíveis no site do Instituto Ling.