Produtora Macaco Gordo organiza especial de Carnaval no Canal Bis

Em clima de Carnaval, a produtora de vídeo Macaco Gordo organizou um especial com grandes nomes da música, o Macaco Sessions, que será transmitido pelo Canal Bis a partir deste sábado (26), às 20h30min. Serão 15 episódios no total, cada um apresentando uma atração diferente, e o programa terá reprise no canal Multishow no domingo (27), às 13h.

Há 12 anos no mercado, a produtora audiovisual tem como objetivo aproximar o público dos artistas, como se estivessem juntos na sala de casa em um encontro intimista. Os repertórios escolhidos buscam gerar uma visão panorâmica e cronológica das carreiras dos astros em questão, com uma entrevista além do show.

A estreia trará a cantora Claudia Leitte para cima do palco em uma performance energizante. Na sequência, se apresentam ainda nomes como Saulo, Tatau, Pablo, Harmonia do Samba, Ilê, Péricles, Durval Lelys, Daniela Mercury, Psirico, Leo Santana, Jau, Luiza Caldas, Diamba e É o Tchan.

Os encontros entre os artistas e o público foram gravados na sede da Macaco Gordo, em Salvador. Além do evento, a produtora baiana traz em seu portfólio trabalhos de extrema importância para o mercado local e nacional que incluem mega produções para as maiores agências e clientes do mercado publicitário.