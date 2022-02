Morre cantor Mark Lanegan, uma das figuras mais influentes do grunge

Uma das vozes mais marcantes do movimento grunge, que agitou o cenário rock no começo dos anos 1990, o cantor Mark Lanegan faleceu nesta terça-feira (22), na cidade de Killarney, na Irlanda, onde residia. A notícia foi confirmada em perfis oficiais do músico nas redes sociais. A causa de morte não foi divulgada.

"Um amado cantor, compositor autor e músico, ele tinha 57 anos e deixa sua mulher Shelley. Não há mais informações disponíveis por enquanto. Por favor, respeitem a privacidade da família", diz a nota.

Embora não tenha feito tanto sucesso comercial quanto muitos de seus contemporâneos, Lanegan influenciou incontáveis artistas ao redor do mundo, inicialmente como vocalista do Screaming Trees, um dos pioneiros do grunge e que alcançou sucesso com o single Nearly lost you. Sua voz grave e influências de folk e blues deram ao som do grupo uma profundidade emotiva até então pouco vista no cenário rock alternativo dos EUA.

Ele também se destacou como parceiro do grupo Queens of the Stone Age, além de manter uma extensa carreira solo e participar de dezenas de gravações em cerca de 40 anos de carreira. Mais recentemente, ele causou impacto com a sinceridade crua de seu livro de memórias Sing backwards and weep, no qual fala sem reservas sobre seus anos como cantor e viciado em drogas na Seattle chacoalhada pelo grunge.