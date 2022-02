Maíra Baumgarten canta o tempo e seus contornos no álbum 'Rodatempo'

Em meio aos muitos efeitos da pandemia sobre nossas vidas, um dos mais onipresentes talvez seja o que incide sobre nossa própria noção do tempo. Isolados em casa e distantes de muitas atividades antes corriqueiras, sentimos os dias se moverem em uma outra toada, enquanto éramos forçados a repensar prazos, projetos, expectativas. Um momento em suspenso que, é claro, atingiu de diferentes formas a sensibilidade de quem se expressa por meio da arte. E é a partir de uma reflexão sobre o que vai e não volta, sobre o que permanece e o que se desfaz que se ergue Rodatempo, segundo álbum de Maíra Baumgarten.

Distribuído pela Tratore, o trabalho está a partir de hoje nas plataformas de música, e marca um processo de descoberta da própria cantora, que se coloca pela primeira vez também como compositora. O videoclipe de Medo do escuro também já está disponível no canal da artista no YouTube

"Quando a gente inicia um trabalho deste tipo, é preciso ter uma concepção inicial, algo de que se parte. Eu queria falar do tempo, suas mudanças, voltas, percurso. O inexorável devir, e as permanências. Também queria falar de amor e dos novos tempos da peste", afirma Maíra. Uma pretensão que se concretiza de forma inegável nas onze faixas, que passeiam por diferentes sabores e texturas musicais em uma grande reflexão sobre a trilha dos dias - o que acaba sendo, é claro, também uma observação a respeito da própria vida.

Imaginado pela cantora desde 2019, o novo trabalho nasceu diretamente conectado à necessidade de buscar o diferente. "Meu disco anterior (Coração tropical, de 2015) tinha músicas de todo o Brasil, diversas releituras de canções que eu gostava de gente como Pedro Luis, Tom Zé, Vitor Ramil. Para este novo eu queria canções inéditas, e também desejava concentrar aqui no Rio Grande do Sul, pois temos excelentes compositores", explica. Enquanto fazia contatos para montar o repertório, veio a pandemia - que colocou em suspenso não apenas o disco, mas também outros projetos da cantora, como as edições presenciais do Clube da MPB, do qual ela é curadora, e as atividades como socióloga e escritora.

Natural que essa pausa tivesse efeitos sobre o álbum em gestação. E o resultado final, gravado no Estúdio Musitek com direção musical de Mathias Pinto, ressalta o papel do tempo como fio condutor de todo o processo. "Havia uma valsa encantadora de Mathias que tinha o nome certo para isto: Rodatempo. Acrescentamos mais uma parte na letra e tínhamos a faixa título. Pinçamos duas belas canções de Priscila Meira: Medo do escuro, que se tornou um baião no arranjo do Mathias, e Manias de amor, uma delícia de samba. Orestes (Dornelles) tinha feito Premonição, que já trazia um pouco do clima de temor que enfrentamos na pandemia. Tem também Oração, música de Mário Falcão, que fala sobre a necessidade de preservar a natureza, os afetos e a solidariedade e que encaixou-se perfeitamente como o elemento que faz a costura das faixas do álbum", enumera.

O resultado dessas e de outras parcerias é um trabalho de estúdio que une a estética do frio, típica das sonoridades do Sul, a estilos como o samba, o ijexá, o bolero e o maxixe. E que traz a própria Maíra Baumgarten assinando suas primeiras composições. "Creio que sempre quis compor. Achava que seria difícil não sendo instrumentista, entretanto, comecei a estudar teoria musical e composição e vi que, de fato, não é necessário tocar bem um instrumento para compor", pondera. "Quando iniciei o projeto do álbum não havia composto nada ainda e não pensava em compor. Mas, ao final do processo surgiram três tipos de composição: só letra (Rodatempo, parceria com Mathias), letra e música (Ausências, com Marco Farias) e só música (o maxixe Gira)."

Considerando o cenário em que surge, não é absurdo dizer que Rodatempo traz em si um elemento de resistência, como uma pequena trincheira cantando o amar e o viver em tempos que parecem determinados a ir em outra direção. "Executar um projeto que fala de amor em tempos de peste e distanciamento social, de pouca solidariedade e isolamento, foi um respiro nos tempos difíceis em que vivemos. Por outro lado, possibilidades abertas pelo mundo digital e pela necessidade de encontrar novos caminhos permitiram que eu estudasse composição e que fizesse aulas preciosas com Eduardo Gudin, no curso Alquimia da Canção. Enfim, um tempo de recolhimento transmutou-se em criação e em resiliência", celebra.

Depois da longa gestação, é hora do novo trabalho achar seu caminho no 'mundo lá fora' - uma perspectiva que Maíra encara com otimismo. "Temos previsão de um show de lançamento em maio ou junho e estamos concorrendo no edital FAC Shows e Espetáculos. Esperamos logo poder estar com as pessoas e cantar nosso Rodatempo por aí."