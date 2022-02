Calendário de luxo apresenta verbetes em português e yorùbá

Com 12 páginas impressas em papel Couché Fosco 230g, o calendário Português/Yorùbá 2022 traz ilustrações temáticas da arte e cultura afro-brasileira, feitas por Zé Darci e Marcos Porto. A publicação mostra o ano, os meses e os dias da semana nos dois idiomas, além de contar com um breve glossário e resumo da história do Yorùbá.