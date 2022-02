'Haja terapia', novo single de Simone, está disponível nas plataformas digitais

Na última sexta-feira (18), a cantora Simone lançou nas plataformas de streaming o single que antecede a chegada do seu novo álbum, depois de nove anos sem nenhum disco inédito. A faixa, intitulada Haja terapia, é de autoria do músico, cantor e produtor pernambucano Juliano Holanda.

Foi contemplando os mistérios do mar, do céu, da lua e das estrelas que Simone buscou folego para encarar de frente os últimos dois anos da pandemia. Aproveitou a distância física, imposta pelo isolamento, para se aproximar do público através de lives no Instagram. Agora, depois de quase uma década dedicada apenas aos palcos, ela retorna aos estúdios para lançar o novo trabalho.

Haja terapia fala muito sobre os impactos que a Covid-19 trouxe para todos nós, inclusive para a própria cantora. Segundo ela, quando você fatia o tempo nas terapias, enxerga também o tempo das coisas. Então, de forma intima, a música a ajudou a botar todos os seus demônios para fora.